بالصور والفيديو.. فتاة سعودية تتألق في ” الملاكمة ” وتنتهي من تدريب 25 شابة

علي القحطاني(صدى):

قرر مجموعة من الشابات السعوديات أن يقتحمن عالم الملاكمة للدفاع عن أنفسهن، حيث يتم تدريبهن على يد فتاة في قاعة للملاكمة بأحد الأندية الرياضية المتخصصة بمدينة الخبر.

وقالت المدربة فاطمة النعيمي، في تقرير لقناة العربية، إنها عشقت الفنون الرياضية، وأحبت رياضة الملاكمة، وانتسبت إليها وثابرت في تدريبات مكثفة لتتقدم فيها باختلاف برامجها ومستوياتها حتى أصبحت أول سعودية تحصل على ماستر في برنامج Pink Gloves Boxing.

وأضافت أنها تنتقل بين مدينتي الخبر وجدة لتعلم الشابات معها في حصص رياضية متخصصة للملاكمة وقواعد رياضة الملاكمة، ليصبحن فيما بعد مدربات محترفات.

وتابعت :المتدربات تتنقل في مراحل تعلم قوانين وقواعد الملاكمة، مروراً بالتدريب وانتهاء بتقديمها على أرض المنافسة، بعد أن انتهت من تدريب 25 شابة أتقنّ فنّ الملاكمة.