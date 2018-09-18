غدً.. أمطار رعدية على 4 مناطق.. ودرجات الحرارة المتوقعة

تركي السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي لحالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على مناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق ( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة و المدينة المنورة ) قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

وأشارت إلى أنه تبقى الرطوبة عالية على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة، و لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.