10 آلاف ريال لكل لاعب بالقادسية للفوز على النصر

نواف السالم(صدى):

خصص رئيس نادي القادسية مساعد الزامل 10 آلاف ريال لكل لاعب قدساوي في حال هزيمة النصر غدا الأربعاء وحصد الفوز الثاني على التوالي.

ويسعى فريق القادسية الأول لكرة القدم، لتخطي عقبة فريق النصر، عندما يلتقي الفريقان غداً الاربعاء على استاد الأمير سعود بن جلوي بالراكة ،في إطار مباريات الجولة الثالثة لكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووعد رئيس القادسية لاعبيه بصرف المكافأة عقب المباراة مباشرة حال الفوز على النصر، لتحفزيهم قبل المباراة المرتقبة غدًا.