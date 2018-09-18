سلطان بن سحيم: النظام القطري سجل نفسه في قائمة ” العار ” العالمية

طلال الضوي(صدى):

أكد الشيخ سلطان بن سحيم، أن قطر شهدت أكبر عملية تهجير قسري بعد طرد نظام الحمدين قرابة الـ5 آلاف مواطن من قبيلة الغفران.

وقال ” بن سحيم ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” أكبر عملية تهجير قسري في العالم شهدتها قطر بطرد نظام الحمدين نحو 5 آلاف مواطن من قبيلة الغفران عندما كان تعداد المواطنين 200 ألف آنذاك أي 2.5% من السكان..النظام القطري سجل نفسه في قائمة العار العالمية لانتهاك حقوق الإنسان ” .

وأضاف : ” أي إجحاف و ظلم ذلك الذي فعله نظام الحمدين في حق قبيلة عزيزة كقبيلة الغفران وطرد أفرادها وسحب مواطنتهم دون أدنى حق..مافعله النظام مع قبيلة من القبائل الأصيلة والعزيزة في قطر مستعد أن يفعله مع الجميع من أجل تنفيذ نزواته ومغامراته ” .