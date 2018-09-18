” راموس ” ينتقد ” غريزمان ” وينصحه بالتعلم من الكبار

ماجد محمد(صدى):

انتقد مدافع ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد، بسبب نشره رسومًا كاريكاتورية على الشبكات الاجتماعية تظهره ملكًا.

وكان ” غريزمان ” قد نشررسمًا يظهر قلب الدفاع وهو يضع تاجاً على رأس المهاجم الفرنسي الذي يظهر كملك، وذلك بعد الفوز بالسوبر الأوروبي، وتصريحاته بأنه في نفس مستوى ليونيل ميسي ورونالدو.

وقال راموس: ” الجهلة خيبة، حين تسمع هذا الصبي أتذكر توتي أو بوفون أو مالديني أو راؤول أو تشافي أو إنييستا أو إيكر كاسياس، لاعبون فازوا بكل شيء، خزائنهم مملوئة بالألقاب في منازلهم، ولم يفز أيا منهم بالكرة الذهبية ” .

وتابع : ” كل شخص حر في التعبير عن رأيه ولكن يجب أن يترك مدربه، التشولو، وزملائه غودين وكوكي اللذين لديهما قيماً ستكون جيدة له، في أن ينصحوه، حتى مع ذلك أعتقد أنه لاعب كبير، وأتمنى له الأفضل ” .