شروط غلق حساب منشآة لدى ” الزكاة والدخل ” والأوراق المطلوبة

عادل الحربي (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، شروط غلق حساب منشأة لديها، والأوراق المطلوبة.

جاء ذلك ردًا على سؤال مواطن قال فيه : ” من أجل قفل النشاط ماذا تحتاجون غير صورة إغلاق و إلغاء السجل ” .

ورد حساب خدمة العملا التابع للهيئة عبر ” تويتر ” : ” يتعين عليك تقديم الإقرارات وسداد المستحقات، ولإغلاق حساب منشأة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل يتم إرفاق الوثائق عن طريق حسابك بموقع الهيئة ” .

وأضاف : ” إذا كانت المنشأة مؤسسة فردية يتم إرفاق صورة من شطب السجل التجاري من وزارة التجارة وإلغاء الرخصة “