شروط غلق حساب منشآة لدى ” الزكاة والدخل ” والأوراق المطلوبة
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، شروط غلق حساب منشأة لديها، والأوراق المطلوبة.
جاء ذلك ردًا على سؤال مواطن قال فيه : ” من أجل قفل النشاط ماذا تحتاجون غير صورة إغلاق و إلغاء السجل ” .
ورد حساب خدمة العملا التابع للهيئة عبر ” تويتر ” : ” يتعين عليك تقديم الإقرارات وسداد المستحقات، ولإغلاق حساب منشأة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل يتم إرفاق الوثائق عن طريق حسابك بموقع الهيئة ” .
وأضاف : ” إذا كانت المنشأة مؤسسة فردية يتم إرفاق صورة من شطب السجل التجاري من وزارة التجارة وإلغاء الرخصة “
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