حقيقة انفصال ” ريهانا ” عن الملياردير السعودي

أماني الغامدي(صدى):

كشفت وسائل إعلام فرنسية، حقيقة انفصال المغنية الأمريكية ريهانا، عن صديقها الملياردير السعودي، نجل صاحب أحد أكبر توكيلات السيارات بالمملكة، نافية أمر انفصالهما تمامًا.

وأزاحت هذه الوسائل الستار عن الأسباب وراء عدم ظهوره معها خلال الفترة الماضية، فعدم حضور الملياردير السعودي لعرض الأزياء الذي أقيم ضمن أسبوع الموضة في نيويورك، أثار جدل الكثيرين من متابعي الفنانة الأمريكية، فلم يجلس صديق ريهانا على مقاعد المعجبين.

ورأت ” ريهانا ” أنه من الأفضل ألا يتركز الاهتمام على علاقاتها الرومانسية، ولهذا السبب، رفضت أن يكون صديقها ضمن الحاضرين، حتى يركز الناس على عملها وليس على حياتها الخاصة.

جاء ذلك في إطار سعي المغنية الأمريكية لفصل حياتها الشخصية عن حياتها المهنية ومشاريعها الإنسانية، فيما أكدت ” ريهانا ” ، أنها تخصص أكثر وقتها لعملها ولأصدقائها، مبينة أنها كانت تريد الزواج و إنجاب الأطفال من صديقها السعودي، ولكن ليس في المستقبل القريب، فهي غير متأكدة من أنه هو المناسب لها حاليًا.