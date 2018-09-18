” الجمارك ” تتفاعل مع شكوى سوء التفتيش: مسؤولية شركات النقل

علي القحطاني(صدى):

تفاعلت الإدارة العامة الجمارك مع شكوى مغردة من تلف الطرود الجمركية أثناء عملية التفتيش الجمركي وسوء التعامل مع المنتجات والطرود.

وقالت المغردة في شكواها ” الجمارك يتعاملون مع أغراضنا بوحشية توصلني الاشياء مكسرة وفيها خدوش وحالتها حاله وما كأننا دفعنا فيها فلوس، وربي حرام عليهم قطع ندفع فيها عشرات الألاف وتوصل تالفه من همجية طرق التفتيش .. طيب فتشوا الاغراض برقي ليش كذا الاستهانة بأموال الناس !! “.

ورد الحساب الرسمي لـ ” الجمارك ” على ” تويتر ” ، قائلًا ” مرحبًا بك، نفيدك أن شركة النقل السريع أو وكيلها أو من يمثلها إليها مسؤولين بشكل كامل عن فتح الطرود وتحضيرها للمعاين الجمركي ، وتفريغها عند الطلب وإعادة تعبئتها وتغليفها والتي تقع تحت الإشراف الجمركي من قبل الدائرة الجمركية “.