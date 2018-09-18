عصابة تمتهن سرقة السيارات بالعزيزية.. والأمن يكشف هوية الجناة

نايف السالم(صدى):

كشفت شرطة العاصمة المقدسة غموض سرقة عدد من السيارات المتوقفة بالشوارع القريبة من مسجد ” المحيسني ” بحي العزيزية، والتي استخدمت فيها العصابة الـ ” عكازات ” قبل تنفيذ جرائمهم؛ حيث تمكن رجال الأمن من إلقاء القبض على الجناة بالجرم المشهود.

وبالتطرق للتفاصيل، صرحت مصادر أن أفراد العصابة عددهم 3 شباب ” سعوديو الجنسية ” وجميعهم بالعقد الثاني من العمر، ويستخدمون ” العكازات ” بحيث يقوم بالمشي بها واللف حول السيارة التي يريد سرقتها؛ متحايلًا علي المارة بأنه مشلول أو عاجز.

وعند تأكدهم من خلو الشارع من المارة، يقوم أحدهم بكسر زجاج السيارة وسرقه محتواها وسط مراقبة ومتابعة من شريكيه، ثم يستقلون سيارة نوع ” مازدا “سوداء اللون ويذهبون لمنطقة الزيمة شرق مكة؛ حيث مقر انطلاقتهم في كل عملية.

وكان مركز شرطة العزيزية سجل بلاغات لأكثر من 10 حالات كسر زجاج سيارات وسرقة محتوياتها، وجميع الجرائم المنفذة تقع في محيط وشوارع مسجد المحيسني بحي العزيزية.