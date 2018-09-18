حقيقة رحيل البرتغالي جيسوس عن الهلال

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر حقيقة ترك مدرب الهلال البرتغالي جورجي جيسوس للنادي، مؤكدة أن هذه الأنباء غير صحيحة وتهدف إلى زعزعة الفريق خلال الفترة الحالية.

وأوضحت المصادر أن الإدارة الجديدة للنادي برئاسة الأمير محمد بن فيصل تقف مع المدرب البرتغالي بكل دعم؛ لمواصلة الإنجازات الهلالية.

كما أشارت إلى أن الإدارة تهدف إلى التعاقد مع مهاجم عالمي خلال فترة الانتقالات الشتوية، ما سيكون له أثر إيجابي ومميز على الفريق، لافته إلى أن أمر رحيل المهاجم السوري عمر خربين محسوم ومنتهي.