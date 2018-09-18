” الخارجية ” تعلن عن وظائف دبلوماسية للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت وزارة الخارجية، باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة تحت مسمى ” ملحق ” للجنسين، عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية ” بوابة التوظيف “، بدءً من الأحد الماضي ويستمر حتى السبت 12/1/1440هـ.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف مطلوب شغلها بمواطنين سعوديين من حملة البكالوريوس، في تخصصات ” علوم سياسية، قانون، اقتصاد، علاقات دولية، إدارة أعمال دولية، أمن دولي، دراسات دبلوماسية، الدبلوماسية العامة، حقوق الإنسان، علم النفس السياسي، وإعلام بأقسامها (علاقات عامة، صحافة، إعلام سياسي، إعلام دولي، إعلام رقمي) “.

كما أشارت إلى أن شروط شغل الوظائف الدبلوماسية كالتالي:

الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة ويشترط في المتقدم لشغل الوظيفة الدبلوماسية:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك.

– أن لا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

– أن لا يكون مفصولاً من خدمة الدولة.

– أن لا يكون متزوجاً من غير الجنسية السعودية.

– أن يكون لائقة صحياً وحسن المظهر.

– أن يتعهد خطياً بالعمل في أي بعثة في الخارج يصدر قرار نقله إليها.

– أن لا يتجاوز عمر المتقدم (32) سنة وفق التقويم الهجري.

– إجادة اللغة الإنجليزية بما يعادل (4) درجات وفق تقييم اختبار الأيلتس.

– أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة (البكالوريوس) بتقدير لا يقل عن (جيد).

– أن تكون الشهادة معادلة من وزارة التعليم العالي لمن كان حاصلاً عليها من خارج المملكة.

وأضافت أن الوثائق المطلوب إرفاقها مع طلب التوظيف، كالتالي:

– وثيقة التخرج موضحاً بها التقدير والمعدل التراكمي على أن لا يقل التقدير عن (جيد).

– صورة طبق الأصل من المعادلة (لمن كان حاصل على الشهادة من خارج المملكة).

– نسخة من بطاقة الأحوال المدنية.

– صورة شخصية حديثة رسمية (4*6).

كما لفتت إلى أن لن يتم قبول أي طلب غير مرفق به الوثائق المطلوبة أو مخالف للشروط وسيتم استبعاده، مشيره إلى أنه سوف يكون هناك برنامج تأهيلي لمدة ” سنة ” يعقد بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بمدينة الرياض لمن تجتاز مسابقة ” ملحق “.

ولمزيد من الاستفسار الاتصال على الهواتف التالية :

وزارة الخارجية بالرياض (4067777) تحويله (4636 – 4676 – 4605– 4689– 5790 – 4891– 4892).

للدعم الفني الإرسال على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

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