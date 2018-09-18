أمير الرياض يرعى الأحد القادم حفل تعليم الرياض باليوم الوطني للمملكة

عبدالرحمن الزهراني (صدى):

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض، عند الثامنة والنصف من مساء يوم الأحد المقبل 13/ 1/ 1440 هـ الموافق 23 سبتمبر 2018م حفل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بمناسبة اليوم الوطني الـ(88) للمملكة، بحضور معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى الذي وذلك في مسرح وزارة التعليم .

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي بمناسبة الذكرى الـ(88) لليوم الوطني للمملكة: “إننا إذ نحتفل باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية؛ نستذكر بكل فخر واعتزاز الأعمال الجليلة والتضحيات البطولية التي قدمها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – الذي سار على نهجه القويم وتأسيسه السليم أبناؤه الملوك من بعده وصولًا إلى العهد الزاخر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيّده الله – يعضده ولي عهده الأمين، مؤسس رؤية الشباب والوطن، الرخاء والنماء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله”.

وبين الوهيبي أن برنامج اليوم الوطني يشتمل على 29 فعالية متنوعة سيتم تنفيذها خلال الاحتفاء باليوم الوطني في كافة المدارس وأندية الحي ومقرات إدارة التعليم ومرافق ومعالم الرياض , حيث ستنظم الإدارة احتفالات باليوم الوطني في المتحف الوطني ومطار الملك خالد وحديقة عكاظ وأسواق العثيم .

كما ستقيم الإدارة جدارية ضخمة في شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز تتيح للمواطنين التعبير عن مشاعرهم عن حبهم للوطن بمناسبة اليوم الوطني وتوجيه رسالة شكر وعرفان لجنودنا البواسل ، كذلك المشاركة في متحف صقر الجزيرة بمرسم حر يعبر فيه الطلاب والطالبات عن مشاعرهم وبهجتهم باليوم الوطني 88 وتقديم الهدايا لأفضل لوحة تعبر عن اليوم الوطني ، أيضاً المشاركة في مول الرياض غاليري بالتعاون مع فريق السلام السعودي للحماية والانقاذ وسيتم خلاله تكريم أبناء شهداء الواجب ووضع صور أباءهم على شجرة وفاء تقديرًا لهم ولدورهم البارز في الذود عن هذا الوطن المعطاء.

هذا وكانت مدارس الرياض قامت بالعديد من البرامج احتفاءً باليوم الوطني هذا الأسبوع ومنها إلقاء كلمات وجدانية معبرة في الطابور والإذاعة الصباحية للتعبير والحديث عن المناسبة , وحوارات طلابية بعنوان ” وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه و ” وطن العطاء ” , إضافة إلى عرض فعاليات مشروع إجازتي3 بمساراته الخمسة الترفيهي والوظيفي والسياحي والتطوعي والتقني . وتتضمن فقرات وطني في عيون أجدادي , أغرد لوطني , قصيدتي حزم وظفر , حكاية بطل ( قصة قصيرة ) , رسالة إلى جندي على الحدود , مقالات وطنية بعنوان ( قلمي يفخر بمنجزات وطني) , ( كن حذرا ) برنامج توعوي عن مخاطر تدوال مقاطع الاستهداف المعادي , صورة لوطني , كلمة قائد , معركة ” وطن العطاء , لوحات فنية جداريات ومجسمات .