ضغطة زر تدمر مستقبلها.. قصة المبتعثة السعودية المعنفة من زوجها بأمريكا

علي القحطاني(صدى):

كشف الكاتب الصحفي أصيل الجعيد، عن قصة المبتعثة السعودية ” سعاد ” ، التي تعرضت للتعنيف من قِبل زوجها بأمريكا، مؤكدًا أن الزوجة لا تستطيع الرجوع إلى المملكة، بسبب أن زوجها قد ينتقم منها بضغطة زر في ” أبشر ” ، مما يمنعها من السفر، ويعوقها عن استكمال دراستها.

وروى ” الجعيد ” ، ما تعرضت له المبتعثة السعودية، قائلًا: ” سعاد مبتعثة إلى أمريكا مع زوجها، وحصلت بينهما مشكلة عويصة، وهي أن زوجها (سعد) معنّف في حقها، ويفرض عليها أشياء لم يأت بها الله من سلطان، في هذه الحالة تلجأ سعاد إلى الملحقية الثقافية السعودية في واشنطن العاصمة، وتحديدًا إدارة الشؤون الاجتماعية ” .

وتابع: ” إذًا ماذا تفعل سعاد مع ملحقيةٍ الأجانبُ فيها أكثر من السعوديين؟.. تلجأ إلى السفارة، وما يسمى مكاتب الدعوة والإرشاد؟، على كل حال، هؤلاء أيضًا لن يفيدوا سعاد في شيء، وربما وقفوا إلى جانب زوجها المعنف، من باب أن طاعة الزوج سبب في دخول الجنة ” .

وأردف ” الجعيد ” : ” وهي لا تستطيع الرجوع إلى المملكة، بسبب أن زوجها قد ينتقم -وبضغطة زر في أبشر- يمنعها من السفر، ويقطعها عن دراستها، كما أن سعاد في حال رفعت على زوجها قضية، فهذا سيضر بدراستها والتزاماتها حال عودتها إلى المملكة ” .

فيما طالب ” الجعيد ” ، بنظام يمنع الزوج أو الأب ” ولي الأمر ” ، من إمكان التحكم في سفر ابنته عن طريق نظام ” أبشر ” ، مضيفًا: ” فمن لا تمنعها الأخلاق فلن تمنعها ضغطة زر من الانفلات ” .