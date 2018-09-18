ضغطة زر تدمر مستقبلها.. قصة المبتعثة السعودية المعنفة من زوجها بأمريكا
كشف الكاتب الصحفي أصيل الجعيد، عن قصة المبتعثة السعودية ” سعاد ” ، التي تعرضت للتعنيف من قِبل زوجها بأمريكا، مؤكدًا أن الزوجة لا تستطيع الرجوع إلى المملكة، بسبب أن زوجها قد ينتقم منها بضغطة زر في ” أبشر ” ، مما يمنعها من السفر، ويعوقها عن استكمال دراستها.
وروى ” الجعيد ” ، ما تعرضت له المبتعثة السعودية، قائلًا: ” سعاد مبتعثة إلى أمريكا مع زوجها، وحصلت بينهما مشكلة عويصة، وهي أن زوجها (سعد) معنّف في حقها، ويفرض عليها أشياء لم يأت بها الله من سلطان، في هذه الحالة تلجأ سعاد إلى الملحقية الثقافية السعودية في واشنطن العاصمة، وتحديدًا إدارة الشؤون الاجتماعية ” .
وتابع: ” إذًا ماذا تفعل سعاد مع ملحقيةٍ الأجانبُ فيها أكثر من السعوديين؟.. تلجأ إلى السفارة، وما يسمى مكاتب الدعوة والإرشاد؟، على كل حال، هؤلاء أيضًا لن يفيدوا سعاد في شيء، وربما وقفوا إلى جانب زوجها المعنف، من باب أن طاعة الزوج سبب في دخول الجنة ” .
وأردف ” الجعيد ” : ” وهي لا تستطيع الرجوع إلى المملكة، بسبب أن زوجها قد ينتقم -وبضغطة زر في أبشر- يمنعها من السفر، ويقطعها عن دراستها، كما أن سعاد في حال رفعت على زوجها قضية، فهذا سيضر بدراستها والتزاماتها حال عودتها إلى المملكة ” .
فيما طالب ” الجعيد ” ، بنظام يمنع الزوج أو الأب ” ولي الأمر ” ، من إمكان التحكم في سفر ابنته عن طريق نظام ” أبشر ” ، مضيفًا: ” فمن لا تمنعها الأخلاق فلن تمنعها ضغطة زر من الانفلات ” .
كان زمان[ عدد التعليقات: 3137 ] نشر منذ 2 ساعتين
بعض الكتاب يبي يملاء فراغ العمود الصحفي حقه ..
فيقوم بتأليف القصص .. ((( وصاحبنا منهم ..))
مناظل[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 2 ساعتين
صدقناك ..يعني اسقاط الولاية زوجها اكيد طلب منها الاحتشام وهي رفضت
كان زمان[ عدد التعليقات: 3137 ] نشر منذ 2 ساعتين
………………
قوقاز[ عدد التعليقات: 214 ] نشر منذ 1 ساعة
مسلسلات هنديه لإسقاط الولايه الموضوع جدا بسيط أرجع واطلقي مادام على حد قولك يعنفك وسافري مره تانيه فين المشكله
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31403 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعلم ولا نعلم
كان زمان[ عدد التعليقات: 3137 ] نشر منذ 1 ساعة
الكاتب أصيل الجعيد
كيف الحال .. لي عقل ..
كان زمان[ عدد التعليقات: 3137 ] نشر منذ 1 ساعة
الحبكة الدرامية .. مش ولا بد ..!!
كان زمان[ عدد التعليقات: 3137 ] نشر منذ 1 ساعة
كيف الحال ..
AZIZ[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 46 دقيقة
سيناريو هزيل … المفترض المخرج يتعب اكثر حتى يقدم دراما مقنعة !
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2553 ] نشر منذ 34 دقيقة
فيما طالب ” الجعيد ” ، بنظام يمنع الزوج أو الأب ” ولي الأمر ” ، من إمكان التحكم في سفر ابنته
خاب مسعاك يالجعيد وما تهدف له.
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 531 ] نشر منذ 14 دقيقة
الزبدة إلغاء نظام السفر مع محرم .. فهمنا سمعا وطاعة .
الشاعر[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 3 دقائق
بني علمان اخطر من اليهود والنصارى
قاتلكم الله ومن خلفكم