7 روائح مختلفة تكشف نوعية الأعطال في السيارة

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

تتعرض السيارات للأعطال من وقت لآخر، بعض هذه الأعطال تصدر رائحة نفّاذة تكون بمثابة تحذير بوجود عطل يجب إصلاحه قبل تفاقمه، وتختلف الروائح الصادرة حسب العطل، واليوم نوضح إليك عزيزي القارئ كيفية اكتشاف الأعطال عن طريق الروائح.

1- انتشار رائحة غاز

يدل انتشار رائحة الغاز في السيارة على وجود تسرب في مستوى نظام تصريف الوقود، وهو من الأمور الخطيرة التي يجب معالجتها فوراً، لأنها قد تعرض السيارة لاندلاع حريق بشكل مفاجئ.

2- رائحة الزيت الساخن

تدل رائحة الزيت الساخن على وجود مشكلة في نظام العادم تؤدي إلى خروج الزيت من فتحة العادم، ومع انتشار الرائحة يلاحظ قائد السيارة وجود بقع زيت أسفل السيارة.

3- رائحة البنزين

تدل هذه الرائحة على تلف الوصلات الداخلية بالمحرك الخاصة بمضخة الوقود، أو وجود مشاكل في عوامة الوقود، أو عدم إحكام الغطاء الخاص بخزان الوقود، أو وجود تسرب في خزان الوقود.

4- رائحة المطاط المحترق

تدل هذه الرائحة على انقطاع أحد أحزمة المحرك “ السيور ” أو الخراطيم واحتكاكها باسطوانات المحرك أثناء عملها.

5- خروج روائح الرطوبة من المكيف

تدل على تسرب الغاز الخاص بالمكيف، ويجب إصلاح مشكلة التسرب على الفور لأنها قد تؤدي إلى تلف “الكمبروسر” الخاص بدائرة التبريد.

6- انتشار رائحة البيض

تدل رائحة البيض على وجود خلل في المحول الحفاز، وفشله في تحويل كبريتيد الهيدروجين الناتج عن احتراق الوقود إلى ثاني أكسيد الكبريت.

7- انتشار روائح كريهة من العادم:

تدل الروائح الكريهة الصادرة من العادم، على وجود ثقب به أو بكاتم الصوت، وهذه الرائحة قد تؤثر على السائق وتصيبه بالصداع وبالدوار أثناء القيادة، كما تضعف من عزم المحرك في السيارة.