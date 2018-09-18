فتاة تشتكي والدها وأشقائها لإجبارها على إقامة علاقات جنسية مع مجهولين
تقدمت فتاة لبنانية الجنسية، بشكوى إلى مخفر حلبا بلبنان، ضد والدها وأشقائها الأربعة، وذلك لقيامهم بضربها وايذائها نفسيًا وجسديًا.
وأوضحت الفتاة في بلاغها، أن والدها وأشقائها كانوا يجبرونها على إقامة علاقات جنسية مع أشخاص مجهولين بشكل متكرر، وذلك أثناء وجودها بمنزلها الكائن في منطقة ” الكويخات – عكار ” اللبنانية.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31404 ] نشر منذ 1 ساعة
معقوله والى تم النقل الى لبنان
كان زمان[ عدد التعليقات: 3137 ] نشر منذ 1 ساعة
أشك بالقصة .. الأغلب أنها متبليتهم ..!!