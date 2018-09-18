بالفيديو.. ” جريمة شرف ” .. قتل رجل بمنجل أمام زوجته الحامل

نيودلهي(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو جريمة مروعة تعرض لها رجل بأحد شوارع هند، حيث اعتدى عليه أشخاص بأسلحة بيضاء حتى الموت.

وظهر بالفيديو المجني عليه وهو يسير برفقة زوجته الحامل، حتى ظهر رجلاً يحمل ” منجلاً ” ليقوم بمهاجمة الرجل أمام زوجته، ويقوم بضربه بالمنجل حتى الموت.

وتقوم الشرطة في التحقيق بالحادث على أنه جريمة شرف؛ حيث يُعتقد أنه تم تنفيذها لأنّ الزوجين ينتميان إلى طبقتين اجتماعيتين مختلفتين، لتشير الزوجة إلى أنّ من قتل زوجها هما والدها وعمّها.

من الجدير بالذكر أن الشرطة كانت قد حذرت الزوجين من احتمال تعرضهما لأذى؛ بسبب التفاوت الطبقي بينهما، ونشرت عددًا من رجالها في محيط حفل الاستقبال الذي أقامه الزوجين.