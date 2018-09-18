روما(صدى):

تمكنت قوات الشرطة الإيطالية، من مداهمة أول بيت دعارة من ” عرائس السيليكون ” في إيطاليا، وذلك بعد مرور 9 أيام فقط من افتتاحه، وذلك بتهمة كسر القوانين الإيطالية لتأجير المساكن.

وكان هذا المنزل، يتيح لرواده نماذجًا من ” عرائس السيليكون ” ، داخل كل غرف الشقة المكونة من 8 غرف، وكانت هذه الخدمة هي الأولى من نوعها في إيطاليا، حيث تضع زبائن المنزل في اختيار بين 7 دمى إناث ودمية واحدة ذكر، وذلك بتكلفة 80 يورو، في جلسة تصل لمدة نصف ساعة.

ومن جانبها، حاولت السلطة الصحية بالمدينة في إيطاليا، في ما إذا كانت الدمى في المنشأة السرية، التي تقع في مدينة ” تورينو ” الإيطالية، علمًا بأنه قد تم تنظيفها بالكامل بعد كل استخدام.