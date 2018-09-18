بالفيديو.. حليمة بولند تخضع لعملية تجميل جديدة

خالد الظفيري(صدى):

تخضع الإعلامية الكويتية حليمة بولند إلى عملية تجميل جديدة؛ للحفاظ على نضارة وجهها وشد بشرتها في الوقت الذي تخضع فيه لحمية غذائية.

وظهرت حليمة بولند في مقطع فيديو خلال زيارتها إلى إحدى المراكز العلاجية لإجراء عملية التجميل، قائلة إنها جاءت لاستخدام تقنية تحديد عظمة الفك السفلي وشد الذقن، بوساطة ” الألترا فورمار ” ، لكي تضمن الحفاظ على نضارة وجهها.

ونشرت الطبيبة المعالجة لـ ” حليمة ” مقطع الفيديو على حسابها على ” انستجرام ” ، والذي أكدت خلاله حليمة أنها بالرغم من خضوعها لحمية غذائية إلا أنها لم تقاوم الشيكولاتة المقدمة لها في الضيافة.

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