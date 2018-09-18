” صحة جدة ” توقف حملات التطعيمات الأساسية في المدارس

نايف السالم(صدى):

أكدت صحة جدة إيقاف حملاتها التطعيمية الأساسية التي تستهدف الطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي، معتمدة على تعميم وكيل وزارة الصحة للطب الوقائي حول هذا الأمر.

وأوضحت ” صحة جدة ” في تعميم لإدارتي التعليم بجدة والليث أنه تمّ توجيه المراكز الصحية بإعطاء اللقاحات الأساسية التي تستهدف الطلاب والطالبات عند دخولهم الصف الأول الابتدائي، من عمر 4 إلى 6 سنوات في المراكز الصحية على مدار العام بدلًا من إعطائها في المدارس.

وأضافت أن اللقاحات هي ” الثلاثي الفيروسي، الثلاثي البكتيري، شلل الأطفال الفموي، اولجديري المائي “، مطالبه بتعميم هذا الإجراء على جميع مدارس رياض الأطفال والمدارس الابتدائية الحكومية والأهلية والأجنبية.

كما طالبت برصد بيانات الطلبة المسجلين بالمدارس الذين لم يستكملوا اللقاحات الأساسية عند دخولهم رياض الأطفال أو المدارس الابتدائية، وإحالتهم إلى المراكز الصحية لاستكمال اللقاحات الأساسية ومتابعة الطلاب المتخلفين عن التطعيمات.

وأكدت على أهمية توعية أولياء الأمور بشكل عام باصطحاب أطفالهم من عمر 4 إلى 6 سنوات إلى المراكز الصحية لاستكمال اللقاحات الأساسية، لافته إلى أن العمل جارٍ لربط استكمال اللقاحات الأساسية للأطفال بآلية القبول في المدارس في نظام نور بوزارة التعليم للأعوام المقبلة.