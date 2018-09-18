سحب الاتهام الموجه لخاميس رودريجيز بالتهرب الضريبي

نواف السالم(صدى):

سحبت مصلحة الضرائب الإسبانية اتهامها بالتهرب الضريبي للاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني ومنتخب كولومبيا لكرة القدم خاميس رودريجيز.

حيث قدم دفاع ” خاميس ” وثائق جديدة دفعت سلطات الضرائب إلى التخلي عن متابعته بتهمة التهرب الضريبي، وفقًا لتقارير صحفية إسبانية.

وأصبحت الضرائب تطالب ” خاميس ” الآن بـ 3,6 ملايين يورو بالإضافة الى 400 ألف يورو كفوائد؛ بسبب اختلاف في المعايير الفنية في تصريحه الضريبي.

وكانت السلطات الضريبية تعتقد في البداية أن اللاعب الذي انضم الى صفوف ريال مدريد الاسباني قادمًا من موناكو الفرنسي في منتصف عام 2014، كان ينبغي عليه أن يقوم بالإقرار الضريبي في العام ذاته كمقيم في إسبانيا وليس بصفته غير مقيم.