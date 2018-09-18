” الحربي ” يحذر من عصف رعدي وتيارات رطبة على 5 مناطق

نايف السالم(صدى):

كشف خبير الطقس ورئيس وحدة الدراسات العليا بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة علي الحربي، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء,

وتوقع ” الحربي ” أن تشهد مرتفعات ومنحدرات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، نشوءات ملفتة خلال اليوم، بما فيها منطقة الحرات شمال مكة.

وأوضح أن ‏التيارات الرطبة تبدأ في رسم الخرائط في وضعية مثالية، كما أن خرائط العصف الرعدي تعطي نتائج قوية جهة الحرات شمال مكة؛ مما قد يشكل قممًا سحابية شاهقة الارتفاع، وهي مؤشر لسحب بردية في هذا المحيط.

كما حذر من الاقتراب من الأشجار وهناجر الزنق وما شابه ذلك، لما قد ينتج من هبوب تيارات هابطة تتجه غرباً، ربما تتأثر بها جدة ورابغ.