تنبيه متقدم بهطول أمطار رعدية على الطائف

الطائف(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على محافظة الطائف تشمل مراكز الهدا والشفا وشقصان وبني سعد وميسان ومدركة ورهاط والسيل الكبير والكامل وهدى الشام وملكان بني سعد، مفيدةً أنها هذه الحالة المطرية ستستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

وأكدت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، جاهزيتها واستعدادها الكامل ” البشري والآلي ” لمواجهة أي طارئ – لا قدّر الله -.

ووضعت الخطط والتدابير اللازمة بالمشاركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني لمواجهة مثل هذه الحالات، وجرى نشر دوريات السلامة وفرق الإنقاذ والإسناد المدعومة بالقوارب والآليات المجهزة فنياً متكاملاً، والقوة البشرية المدربة للتعامل مع مثل هذه الحالات، حيث تمركزت في المواقع التي قد تشهد أمطاراً غزيرة وسيول مما يمكنها من سرعة التدخل الفوري ومباشرة الحالات التي تستدعي ذلك.

ودعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف المواطنين والمقيمين بعدم المجازفة والنزول في بطون الأودية ومواقع تجمع المياه.