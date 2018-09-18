آخر مستجدات قضية الطفلة ” العنود ” المتوفية بمطار الدمام

نايف السالم(صدى):

تكشفت تفاصيل جديدة بقضية وفاة الطفلة ” العنود ” بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، بسبب روائح المنظفات والمطهرات هناك، حيث أوضح والدها ” ناصر المري ” ، أنه تم استدعاؤه من قِبل اللجنة الطبية المختصة بالتحقيق في القضية، وذلك لسماع أقواله في الشكوى التي تقدم بها ضد مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية.

وأكد والد الطفلة المتوفاة، أنه حضر إلى مقر اللجنة الطبية يوم 30 من شهر ذي الحجة الماضي، وتم الاستماع إلى أقواله واطلاعه على التقرير الطبي الذي عزا سبب الوفاة لتضخم عضلة القلب ونقص بالأوكسجين.

وبيّن ” المري ” ، أن اللجنة الطبية المختصة بالتحقيق في قضية وفاة ابنته، طلبت منه صك حصر ورثة، تمهيدًا لإحالة أوراق القضية للمحكمة.

جدير بالذكر، أن أحد المواطنين، كان قد تقدم بشكوى بعد دخول طفلته في غيبوبة أسفرت عن وفاتها، بسبب رائحة المطهرات والمنظفات التي كانت تفوح داخل دورات المياه بمطار الدمام، وذلك عقب عودتها مباشرة من رحلة علاج بأمريكا.

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