بالصور.. مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر حادث مروع بـ ” شرما – تبوك “

محمود البلوي(صدى):

شهد طريق ” شرما – تبوك ” حادث مروع مساء أمس؛ أسفر عن مصرع 4 حالات، ثلاثة منهم من عائلة واحدة، فيما أصيب اثنين حالتهما حرجة.

وفي هذا السياق، أبان نبيل العنزي، المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك، أنه تم تلقي بلاغًا عن حادث تصادم على طريق شرما – باتجاه تبوك 35 كيلو، حيث وجد بالموقع 4 حالات وفاة وإصابة 2 بإصابات حرجة.

كما أوضح ” العنزي ” أنه تم نقل 5 حالات إلى مستشفى الملك خالد بتبوك عن طريق الفرق الإسعافيه التابعة للهيئة، ونقلت حالة وفاة إلى مستشفى البدع العام.