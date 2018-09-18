مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 33.75 نقطة ليقفل عند مستوى 7643.40 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 124 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 89 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 99 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 71 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الطيار, وساكو, وسدافكو, ودار الأركان، وبوبا العربية الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات العالمية، وإتحاد الخليج, وأمانة للتأمين، ومعادن، والكابلات فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.38% و 2.59% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وكيان السعودية، والطيار، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, والإنما، ودار الأركان، والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 53.55 نقطة ليقفل عند مستوى 2550.89 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 600 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 45 ألف سهم تقاسمتها 90 صفقة.