بالصور.. شذى سبت تدخل المستشفى إثر وعكة صحية
أصابت الفنانة شذى سبت وعكة صحية منذ نحو أسبوعين؛ دخلت على إثرها المستشفى.
وفي هذا السياق، نشرت شقيقات ” شذى ” صور لها، وهي داخل المستشفى وإرفاقها بأدعية وابتهالات، دون الكشف عن سبب الوعكة التي تعرضت لها.
وقالت شيلاء سبت عبر حسابها الرسمي على ” انستجرام ” : ” دعواتكم لاختي شذى بالشفاء العاجل، صار لها اكثر من اسبوعين مسكينة، اللهم شافي وعافي كل مريض وألبسه لباس الصحة والعافية ” .
أما عن شقيقتها الأخرى، نشرت صورًا لـ ” شذى ” من داخل المستشفى قائلة: ” اللهم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، دعواتكم حق اختي شذى سبت بالشفاء العاجل، وربي يستجيب منكم ان شاء الله، خذ لها اكثر من اسبوعين وأهيه تعبانه وتلفونها مو عندها ماتقدر ترد على احد عند امها ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33735 ] نشر منذ 3 ساعات
والله طلع الأمر جد🤔
سلامااااات والله يشذو
جعله في شيلاء ولا فيكي😐
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33735 ] نشر منذ 3 ساعات
هذي عضه الي بيدك😰
حمدالله على السلامة
تذكرت السائحة البريطانية الي بتركيا🤗
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 17005 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههههه صح يمكن احد عضها ههههه استغفر الله