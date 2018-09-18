بالصور.. شذى سبت تدخل المستشفى إثر وعكة صحية

أماني الغامدي(صدى):

أصابت الفنانة شذى سبت وعكة صحية منذ نحو أسبوعين؛ دخلت على إثرها المستشفى.

وفي هذا السياق، نشرت شقيقات ” شذى ” صور لها، وهي داخل المستشفى وإرفاقها بأدعية وابتهالات، دون الكشف عن سبب الوعكة التي تعرضت لها.

وقالت شيلاء سبت عبر حسابها الرسمي على ” انستجرام ” : ” دعواتكم لاختي شذى بالشفاء العاجل، صار لها اكثر من اسبوعين مسكينة، اللهم شافي وعافي كل مريض وألبسه لباس الصحة والعافية ” .

أما عن شقيقتها الأخرى، نشرت صورًا لـ ” شذى ” من داخل المستشفى قائلة: ” اللهم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، دعواتكم حق اختي شذى سبت بالشفاء العاجل، وربي يستجيب منكم ان شاء الله، خذ لها اكثر من اسبوعين وأهيه تعبانه وتلفونها مو عندها ماتقدر ترد على احد عند امها ” .