احذرى.. نقص فيتامين د يعرضك للإصابة بسرطان الثدى

أماني الغامدي(صدى):

يعتبر فيتامين د من أهم العناصر الغذائية الموجودة بالجسم، لأنه يساعد الجسم على القيام بجميع وظائف، كما يساعد في امتصاص الجسم للعناصر الغذائية المختلفة خاصة الكالسيوم، لذا يعد نقصه خطر على الجسم.

ويقول الدكتور هشام عمارة استشارى أمراض العظام، إن فيتامين د من أهم العناصر الغذائية التي يجب الحصول عليها يوميا بجرعات كافية للحفاظ على صحة العظام والجسم كله، والبعض يظن أن فيتامين د مسئول فقط عن صحة وقوة العظام، دون الوعى بأنه يمكن أن يسبب أمراضا عديدة مثل السمنة والسكرى وسرطان الثدى لأن نقصه يؤثر على جميع خلايا الجسم وقد يسبب تلفها.

وأضاف عمارة ، أن نقص فيتامين د أيضا يسبب ضعف العضلات وهشاشة العظام وقلة التركيز والروماتويد، وللتخلص من نقصه في الجسم، يجب الإكثار من تناول منتجات الألبان والأسماك والبيض والتعرض للشمس يوميا بشكل كافى، مع تعريض اليدين والساقين مباشرة للشمس بدون ملابس حتى يمتص الجسم فيتامين د لأن الملابس تعوق امتصاص الجسم له.