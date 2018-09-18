بالفيديو.. مواطن يحول منزله لمكتبة ضخمة في القطيف
حوّل المواطن علي الحرز، منزله إلى مكتبة ضخمة، بقرية أم الحمام في القطيف، حيث قال:” البدايات كانت متواضعة، بداية من كتابات قصص أسطورية وقصص أطفال، ثم ترقينا إلى كتب مثل: سيرة عنترة، والذي كان المدماك الأول على سكة الثقافة في حياتي، وكان عمري حينها 14 عامًا ” .
وتابع صاحب المكتبة: ” فكانت سيرة عنترة هي التي فتحت لي آفاق واسعة ثقافية، فهذا الكتاب من الملاحم التي نفخر بها وكما قال شوقي ضيف هي ريادة العرب، فكان أول الكتب التي اقتنيتها، وقرأته ثلاث مرات وهو مكون من 3 مجلدات ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33735 ] نشر منذ 3 ساعات
وجود مكتبة علمية وثقافية
في كل بيت ضرورية جدآ
مع العلم أني آخر مره قرأت فيها كتاب
في مكتبتي المتواضعة
كانت قبل ثلاث سنوات😐
ريم العوفي[ عدد التعليقات: 388 ] نشر منذ 3 ساعات
القراءة تزيد من المخزون الثقافي ( للي يقول ماعندي وقت إقرأ فيه وقت مثل ماعندك وقت للجوال و و و <<<عندك وقت تقرأ صفحة من كتاب )
معلمة[ عدد التعليقات: 754 ] نشر منذ 3 ساعات
ماشاءالله عليه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33735 ] نشر منذ 2 ساعتين
وأنا يامعلمه ماتقولين ماشاءالله علي
عندي مكتبه أكبر من الي عنده
طيب هين أوريكي
الحين أكلم شليويح يجي يتفاهم معك😠
بقوله شف المعلمة امس تسولف مع واحد😂😂