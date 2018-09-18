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سفير خادم الحرمين لدى الأردن يستقبل مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة 

سفير خادم الحرمين لدى الأردن يستقبل مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة 
محمد السعران(صدى):

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن سمو الأمير /خالد بن فيصل بن تركي في مقر إقامته في عمَّان سعادة مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة السعودية اللواء / محمد بن عبدالرحمن السعدان والوفد المرافق له .

حيث يُجري الوفد العسكري خلال زيارته للأُردن مباحثات مع مديرية الإفتاء العسكري ، ومقابلة معالي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنيه ، وزيارات لـعدد من الجهات الرسميه تتمثل بـ ( مركز مكافحة التطرف الفكري في الأردن ، كلية الأمير الحسن العسكرية ، وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الأردنية ، معهد الملك عبدالله الثاني لتأهيل الأئمة ، واجهة المنطقة العسكرية الشمالية الأردنية ، ولقاء مع نائب رئيس جامعة مؤتة للشؤون العسكرية) .

وقد حظر اللقاء إضافة إلى الوفد المرافق سعادة العميد الركن / خالد بن ربيعان الربيعان الملحق العسكري السعودي في الأُردن ، وفي نهاية اللقاء قدم اللواء / السعدان لسمو السفير درع الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة .


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