أمانة الشرقية: تكشف عن أبرز تفاصيل الاحتفال باليوم الوطني الـ 88

محمد السعران(صدى):

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن أبرز تفاصيل برنامج الاحتفال باليوم الوطني الـ 88 ، والذي يتضمن كافة التجهيزات والعديد من الأنشطة والفعاليات والفقرات التي ستقام بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية، والتي تأتي وفقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، ومتابعة مباشره من قبل معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، لإنهاء كافة الاستعدادات لهذه المناسبة الوطنية.

وأوضح المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن الأمانة قامت بوضع خطة متكاملة مسبقا تتضمن التجهيزات والاستعدادات والفعاليات التي ستقام في اليوم الوطني الـ 88، والتي يشرف عليها معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، مشيراً الى أن الأمانة ستعقد أمسية شعرية خليجية نسائية في اليوم الوطني، وذلك على مسرح الأمانة، وستشارك فيها 3 شاعرات خليجيات معروفات، والتي ستتضمن إلقاء قصائد وطنية عن حب الوطن وعدد من القصائد التي تم كتابتها خصيصا لهذه المناسبة الوطنية الهامة، فيما سيتم عرض أوبريت وطني يشارك فيه العديد من الاطفال وسيتضمن عروض فلكلورية ولوحات فنية وطنية متعددة، والتي تم تخصيصها للنساء فقط.

ولفت الى أن الأمانة أنهت جميع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة باليوم الوطني الـ88، من خلال خطة متكاملة تم وضعها، موضحا أن الأمانة قامت بتجهيز وتهيئة 24 موقع ستقام عليها العديد من الفعاليات، وذلك بالتنسيق والشراكة مع الهيئة العامة للترفيه و بعض الجهات الحكومية والخاصة، فيما تم تجهيز الطرق والميادين العامة والمتنزهات والحدائق العامة، حيث تم تركيب أكثر من 300 مجسم جمالي بمدينة الدمام تمحورت على طريق الملك فهد والكورنيش والواجهة البحرية وطريق الأمير محمد بن فهد وشارع 18، وتركيب إضاءات خاصة على دوارات كورنيش الدمام، وتركيب أعلام المملكة في عدد من الطرق والشوارع الرئيسة، كما قامت الأمانة بتجهيز عدد 600 لوحة بمختلف الأحجام والمقاسات في مختلف الأماكن والطرق الرئيسية بحاضرة الدمام، وتتضمن صور لولاة الأمر مع أجمل العبارات في حب الوطن بهذه المناسبة الغالية علينا جميعا.

وقال أن بلدية محافظة الخبر جهزت موقع احتفالية اليوم الوطني، الذي ينظمه مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الشرقية في الواجهة البحرية في الخبر، ، لافتا الى أن بلدية الخبر قامت بتجميل كافة الدوارات والميادين والمجسمات الجمالية بالمحافظة بالإنارة الخضراء، وتركيب آلاف الاعلام في عدد من الطرق الرئيسية بالخبر والكورنيش، كما سيتم توزيع آلاف الهدايا بهذه المناسبة على الزوار بكورنيش الخبر ولفت الى تركيب وتزيين المئات من أعمدة الانارة بأعلام المملكة في أهم الشوارع والطرق الرئيسية، وتزيين عدد كبير من الأشجار بالإنارة، إضافة إلى أنه تم تزيين الجسور والانفاق، وكذلك تم تجهيز المواقع السياحية مثل الحدائق العامة والواجهات البحرية للزوار، إضافة الى تكثيف أعمال النظافة للمواقع السياحية للحفاظ على النظافة، و طباعة لوحات لمناسبة اليوم الوطني وتوزيعها على حاضرة الدمام.

ولفت الى أن بلدية غرب الدمام قامت بتهيئة 4 مواقع والتي ستحتضن فعاليات اليوم الوطني وهي : حي ضاحية الملك فهد، حي المنار، حي الهضبة، حي الرشيد، وكذلك حي البحيرة في شارع الامير نايف بن عبدالعزيز والتي تشرف عليه بلدية وسط الدمام.

وأشار الى أن بلدية محافظة الجبيل قامت أيضا بتهيئة الأماكن العامة والمباني الحكومية والشوارع الرئيسية والحدائق بالإعلام وعدد من اللوحات الخاصة بالمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني 88 ، وتجهيز أعمدة الإنارة باللون الأخضر على امتداد المحافظة حيث تم تركيب العديد من اعلام المملكة، فيما سيتم توزيع العديد من الهدايا على المواطنين في موقع الاحتفال، والذي يتضمن إقامة مسرحية وطنية في قاعة الأمير متعب، والعرضة السعودية في حديقة السلام وعروض الأتعاب النارية التي ستقام في الجبيل البلد.

إضافة الى أن بلدية محافظة الخفجي ستقوم بتجهيز موقع لاحتفال الاهالي باليوم الوطني في الواجهة البحرية بالمحافظة، وكذلك تم تزيين أعمدة الانارة بإنارة تجميلية مجسمات إضاءة، وكذلك إقامة عرضة سعودية بجانب المركز الحضاري، فيما ستقيم بلدية وسط الدمام أوبريت وطني بعنوان “وطني الحبيب” وذلك في مجمع المارينا مول بالدمام، ويشارك فيه أكثر من 40 متطوع لتأدية وصلات استعراضية، كما قامت بلدية رأس تنورة بوضع الآلاف من الاعلام على أعمدة الإنارة وواجهات البلدية والدوائر الحكومية، إضافة الى تركيب 44 مجسم قنديل تجميلي باللون الأخضر والأبيض وتزيين جسر مدخل المحافظة بعدد 30 كشاف متغير الألوان وتركيب مجسمات وطنية، موضحا أن بلدية محافظة القطيف قامت بتركيب آلاف الاعلام على أعمدة الإنارة في جميع التقاطعات والدوارات وتركيب 47 لوحة ميغا وموبي، وكذلك قامت بتجهيز موقع للاحتفال باليوم الوطني في أم الساهك، ، فيما قامت بلدية بقيق بتجهيز موقع للاحتفال وزارعة الآلاف من الزهور بمداخل المحافظة والجزر الوسطية بالشوارع الرئيسية وزراعة المئات من الاشجار المتنوعة بالطرق الرئيسية والحدائق العامة وتركيب العديد من الاعلام، وتزيين مبنى المحافظة باللونين الأخضر والأبيض وتجهيز شبكة الإنارة والحدائق العامة والمتنزهات والميادين العامة وتزيين مدخلي المحافظة الجنوبي والشمالي بالأعلام الوطنية، وإقامة عرضة سعودية ومسابقات وعروض العاب نارية، إضافة الى تكثيف عمليات النظافة وتكليف فريق عمل من موظفي البلدية لمتابعة موقع الاحتفال، لافتا الى أن بلدية مليجة عملت أيضا على تهيئة منتزه مليجة العام وتركيب المئات من الاعلام، وعمل العديد من اللوحات التي تحمل صور خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وكذلك بلدية الخفجي التي قامت بتهيئة العديد من المواقع لإقامة عروض الألعاب النارية .

وأضاف الصفيان أن الأمانة قامت بوضع اللوحات التي تتضمن العبارات الوطنية بهذه المناسبة، وأكملت باقي البلديات الأخرى في جميع المحافظات والمراكز والهجر استعداداتها بهذه المناسبة الغالية من حيث تركيب عقود الزينة والاضاءات الأخرى والأعلام، كما أكملت استعداداتها في المتنزهات والحدائق العامة والميادين لاستقبال الزوار والأهالي، حيث تم تجهيز 23 موقع لعدد من البلديات التي ستقام عليها العديد من الاحتفالات والعروض في اليوم الوطني.

وقال أن أحد محاور الخطة التي تم وضعها هي تكثيف أعمال النظافة وزيادة عدد عمال النظافة والآليات الخاصة بها في الواجهات البحرية والشواطئ، إضافة إلى تكثيف أعمال الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية، والجولات الميدانية للمراقبين الصحيين بالمنطقة نظرا لكثرة الزوار احتفالا باليوم الوطني.

وشدد على أن هذه التجهيزات تأتي من حرص أمانة المنطقة الشرقية على المشاركة في هذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع، والتي تأتي ضمن توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية ومن سمو نائبه بالاستعداد لهذا الحدث الوطني الكبير والذي يمثل أهمية خاصة لجميع السعوديين، مشيراً إلى أن الأمانة ستقوم بإرسال العديد من رسائل التهنئة في ذكرى اليوم الوطني، مؤكداً على أن الأمانة تحرص بشكل دائم على المشاركة في المناسبات الوطنية من خلال تسخير جميع الإمكانيات للزوار المنطقة الشرقية من الداخل والخارج.