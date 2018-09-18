بالصور.. ضبط مخالفين في نقاط أمنية مفاجئة على مداخل تربة

عادل الحربي(صدى):

واصلت شرطة محافظة تربة تنفيذ نقاط الضبط الأمني والتفتيش المفاجئة داخل المحافظة وعلى مداخلها؛ لضبط الوضع الأمني.

وتمكنت شعبة الدوريات الأمنية وشعبة التحريات والبحث الجنائي من ضبط عدد من المخالفات والمخالفين وتطبيق النظام بحقهم، بعد تنفيذ نقطة طبط أمني على مدخل المحافظة من الناحية الغربية مساء أمس الاثنين.