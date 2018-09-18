الكوليسترول والسكر أهم أسباب الإصابة بانسداد الأوعية الدموية

أماني الغامدي(صدى):

قال الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحة الأوعية الدموية ، إن انسداد الأوعية الدموية في القدم من الإصابات الخطيرة التي قد ينتج عنها بتر القدمين وعادة مرض السكر أكثر عرضة لهذه الإصابات.

وأضاف الدالي ، إن المرض الرئيسي الذي يصيب كبار السن هو مرض تصلب الشرايين، وأعراضه تعتمد على مكان انسداد أو التضيق الوريدي ففي المراحل الأولى توجد برودة في القدم بالإضافة إلى غياب النبض عند ظهر القدم وازرقاق وشحوب في لونها.

وأضاف “الدالى”، أن المراحل المتقدمة من المرض يوجد تقرحات في الأصابع بعدها يبدأ نخر في النسيج وغرغرينة التي يمكن أن تمتد للقدم والساق ويجب أن يتضمن العلاج في المراحل الأولى الوقائية استعمال أدوية تساعد في إيصال الدم للقدم أما المراحل المتقدمة فعادة يكون العلاج جراحيا.

وتابع، أن بعض الأشخاص تصاب بانسداد في الأوعية الدموية الموجودة في أقدامهم وبشكل خاص في الشرايين مما يسبب حدوث نقص تروية في القدم وعدم وصول الدم المحمل بالأكسجين والغذاء إلى القدم، وقد يكون هذا الانسداد جزئيًا أو كليًا، مما يسبب حدوث مشكلات صحية خطيرة وهذا يتطلب التدخل العلاجي الفوري.

وأوضح الدكتور الدالى، أن أسباب انسداد الأوعية الدموية في القدم ترجع إلى زيادة نسبة الكوليسترول في الدم مما يسبب تراكمه في الشريان الفخذي وانسداده وارتفاع نسبة السكر في الدم، والإصابة بالقدم السكرية والتدخين المفرط والإصابة بأمراض القلب والشرايين والسمنة الزائدة والإصابة بالأمراض الكلوية المزمنة ونقص نسبة فيتامين د في الجيم والتقدم في السن وارتفاع ضغط الدم والإصابة بالأمراض الوراثية ونقص مستوى التستوستيرون في الدم، وزيادة قابلية الجسم لحدوث التخثر الدموي وزيادة مستوى هرمن الهوموسيستين.