” الصحة ” تتجه لترخيص خدمات النقل الإسعافي بالقطاع الخاص

نايف السالم(صدى):

تتجه وزارة الصحة، نحو الترخيص للقطاع الخاص، لتقديم خدمات النقل الإسعافي للحالات المستقرة أو غير المستقرة، سواء كانت مرضية أو إصابات، ونقلها للمنشآت الطبية التي يطلبها المريض أو ذووه، وذلك مقابل أجور وتسعيرة محددة لكل حالة.

وكشفت ” الصحة ” ، عن مهام مراكز النقل الإسعافي في مرحلته الأولى، والتي تتمثل في:

– نقل الحالات المرضية أو الإصابات المستقرة من المنازل إلى المنشآت الطبية والعكس.

– النقل بين المنشآت الطبية أو العكس.

– النقل بين المنشآت الطبية داخل المدن أو من مدينة إلى أخرى، وذلك ” بشرط قدرة الفريق الإسعافي على التعامل مع الحالة وتدبيرها إذا تدهورت وتحولت إلى حالة غير مستقرة خلال النقل ” .

– نقل حالات مواعيد العيادات في المنشآت الطبية.

– نقل حالات غسيل الكلى إلى وحدات الغسيل الكلوي.