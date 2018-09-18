بالصور.. ضبط مسوقي منتجات تحمل ادعاءات طبية مضللة عبر ” وسائل التواصل “

علي القحطاني(صدى):

أعدت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الجهات الأمنية كمائن لمسوقي منتجات تحمل ادعاءات طبية مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونجحت في ضبط مسوقين موجودين داخل المملكة، وإغلاق حسابات تروج لتلك المنتجات.

ويأتي هذا الإجراء لمنع الممارسات المضللة لتسويق منتجات تحمل ادعاءات طبية، ويتم تسويقها بشكل غير نظامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الهيئة وحرصاً على ضمان جودة وسلامة ومأمونية الغذاء والدواء وكفاءة الأجهزة الطبية.

وتتبعت الهيئة عدداً من مندوبي تلك المنتجات المتواجدين داخل المملكة وأعدت كمائن لهم وجرى ضبطهم بمساندة الجهات الأمنية أثناء بيعهم منتجات للتخسيس ومقويات جنسية متنوعة، وتمت مصادرة تلك المنتجات وإعداد محاضر الضبط والرفع بتلك المخالفات للجهات المختصة لمخالفتهم أنظمة العمل والإقامة.

كما رصدت “الغذاء والدواء” أكثر من 100 حساب في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي تسوّق أو تبيع أو تعلن عن منتجات غير مرخصة بادعاءات طبية مخالفة سواء كانت صيدلانية أو تجميلية أو منتجات غذائية.

وأوصت الهيئة بشراء المنتجات من خلال منافذ البيع المرخصة بذلك، وعدم شراء المنتجات التي تسوّق من حسابات وهمية أو غير معروفة في مواقع التواصل الاجتماعي، والإبلاغ عن أي حسابات مشبوهة بمواقع التواصل الاجتماعي تسوّق أو تبيع منتجات غير مرخصة من الهيئة، وذلك بالاتصال بمركز الاتصال الموحد: 19999 أو التبليغ عن طريق تطبيق: “بك نهتم” للأجهزة الذكية، مشددةً على أهمية عدم الانسياق خلف الادعاءات الطبية المضللة التي يتم الاعتماد عليها لتسويق هذه المنتجات.

وأشارت الهيئة إلى قيامها بالإجراءات النظامية بحق كل من يبيع أي منتجات مخالفة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.