رسميا.. نيللي كريم تتعاقد على فيلم ” الفارس “

أماني الغامدي(صدى):

وقعت الفنانة المصرية نيللي كريم، على عقد فيلمها السينمائي الجديد ” الفارس ” ، مع المنتج السينمائي محمد السبكي، والتي ستلعب البطولة النسائية له، بمشاركة النجم كريم عبد العزيز، والذي من المنتظر بدء تصويره خلال الأيام القادمة.

وتجسد ” نيلي ” شخصية مؤثرة دراميًا في السينما المصرية، فستلعب دورًا مهمًا أمام كريم عبدالعزيز، وسيخرج العمل المخرج المصري محمد سامى، ويعد ” الفارس ” من أقوى الأفلام السينمائية التي تتضمن قضايا الإنسانية والحب المشاعر وغيرها.

وكان مؤلف العمل قد انتهى من النسخة الأصلية من الفيلم، والذي احتوى على معارك حربية وأكشن وقصص حب ورومانسية في ذات الوقت، فيما انضمت الفنانة أنوشكا لفريق العمل، حيث تجسد شخصية واقعية ضمن الأحداث.

ويمثل هذا ” الفارس ” ، فيلم العودة لأنوشكا، وذلك بعد غيابها عن السينما لأكثر من عامين، فيما يعتبر هذا العمل، هو ثاني تعاون بين أنوشكا ونيللي كريم.