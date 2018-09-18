بعد التخوف من تعرضها لإعصار مانجخوت.. القنصلية تطمئن المقيمين بهونج كونج
طمئنت قنصلية المملكة في ” هونج كونج ” ، المواطنين السعوديين المتواجدين هناك بعودة الأمور إلى طبيعتها، بعد التخوف من احتمال تعرض ” هونج كونج ” لإعصار ” مانجخوت ” .
حيث قالت القنصلية عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” تود القنصلية العامة أن تطمئن المواطنين المتواجدين في هونج كونج إلي عودة الأمور لطبيعتها، ولم تسجل أي حالات اصابه للمواطنين السعوديين ” .
وكانت القنصلية العامة في ” هونج كونج ” قد حذرت المواطنين السعوديين المتواجدين فيها، اتخاذ مختلف إجراءات وتدابير السلامة؛ نظرًا لوجود توقعات من هيئة الأرصاد باحتمال تعرض هونج كونج لإعصار ” مانجخوت ” الشديد.
اقرأ أيضًا:
اترك تعليقاً