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بعد التخوف من تعرضها لإعصار مانجخوت.. القنصلية تطمئن المقيمين بهونج كونج

بعد التخوف من تعرضها لإعصار مانجخوت.. القنصلية تطمئن المقيمين بهونج كونج
حمود العنزي(صدى):

طمئنت قنصلية المملكة في ” هونج كونج ” ، المواطنين السعوديين المتواجدين هناك بعودة الأمور إلى طبيعتها، بعد التخوف من احتمال تعرض ” هونج كونج ” لإعصار ” مانجخوت ” .

حيث قالت القنصلية عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” تود القنصلية العامة أن تطمئن المواطنين المتواجدين في هونج كونج إلي عودة الأمور لطبيعتها، ولم تسجل أي حالات اصابه للمواطنين السعوديين ” .

وكانت القنصلية العامة في ” هونج كونج ” قد حذرت المواطنين السعوديين المتواجدين فيها، اتخاذ مختلف إجراءات وتدابير السلامة؛ نظرًا لوجود توقعات من هيئة الأرصاد باحتمال تعرض هونج كونج لإعصار ” مانجخوت ” الشديد.

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