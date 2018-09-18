” على بابا ” : الخلافات التجارية بين أمريكا والصين ستستمر لـ20 عاما
كشف جاك ما، رئيس مجلس إدارة ” علي بابا ” اليوم الثلاثاء، بأن الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تدوم إلى ما يصل إلى 20 عامًا.
وأضاف ” ما ” خلال مؤتمر للمستثمرين تنظمه ” على بابا ” في شنغهاي: ” ستكون هذه الخلافات مبعث فوضى لجميع الأطراف الضالعة فيها ”
وكانت واشنطن قد أعلنت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أنها ستفرض رسومًا جمركية على واردات صينية إضافية قيمتها 200 مليار دولار، وتوعدت بكين بالرد على هذا التحرك.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33733 ] نشر منذ 2 ساعتين
يضعون المشكلة
ويحددون لها عمر
ويتلاعبون بقوانين العالم على كيفهم
ترامب غير قادر على أدارة شؤون بيته
علشان يدير العالم🤔
ريم العوفي[ عدد التعليقات: 388 ] نشر منذ 2 ساعتين
إتفق معك ترامب مايعرف يدير شؤون بلده كل شوي متهاوش مع أحد مثل مي العيدان يدور حرش ههه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33733 ] نشر منذ 2 ساعتين
😊 😊 😊
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 385 ] نشر منذ 9 دقائق
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