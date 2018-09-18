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” على بابا ” : الخلافات التجارية بين أمريكا والصين ستستمر لـ20 عاما

” على بابا ” : الخلافات التجارية بين أمريكا والصين ستستمر لـ20 عاما
واشنطن(صدى):

كشف جاك ما، رئيس مجلس إدارة ” علي بابا ” اليوم الثلاثاء، بأن الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تدوم إلى ما يصل إلى 20 عامًا.

وأضاف ” ما ” خلال مؤتمر للمستثمرين تنظمه ” على بابا ” في شنغهاي: ” ستكون هذه الخلافات مبعث فوضى لجميع الأطراف الضالعة فيها ”

وكانت واشنطن قد أعلنت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أنها ستفرض رسومًا جمركية على واردات صينية إضافية قيمتها 200 مليار دولار، وتوعدت بكين بالرد على هذا التحرك.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 388 ] نشر منذ 2 ساعتين

إتفق معك ترامب مايعرف يدير شؤون بلده كل شوي متهاوش مع أحد مثل مي العيدان يدور حرش ههه

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