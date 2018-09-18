حلا الترك تنافس زوجة والدها دنيا بطمة على جائزة عالمية

أماني الغامدي(صدى):

يبدو أن حرب جديدة سنشهدها بين الفنانة الشابة ​حلا الترك​ وزوجة والدها المنتج محمد الترك الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ وذلك بسبب تنافسهما على جائزة عالمية واحدة.

فبعد أن كانت أعلنت بطمة عن ترشحها لنيل جائزة أفضل مطربة صاعدة في الشرق الأوسط ضمن جوائز BAMA العالمية، أعلنت حلا عن ترشحها للجائزة أيضاً حيث نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة ترويجية للمسابقة داعيةّ المتابعين للتصويت لها.

وكانت صرّحت بطمة في القترة الأخيرة عن علاقتها بحلا أنها ” هم وإنزاح ” وهي فعلت ما يمليه عليها ضميرها تجاه أولاد زوجها قبل عودتهم لوالدتهم منى السابر، لكنها حالياً تهتم بإبنتها ” غزل ” فقط .