النصر ينهي تسليم مستحقات لاعبيه القدامى

ماجد محمد(صدى):

أنهت إدارة نادي النصر، برئاسة سعود السويلم، تسليم مستحقات لاعبيه وموظفيه القدامى اللازم سدادها للحصول على الرخصة الآسيوية، والتي تبلغ قيمتها حوالي 40 مليون ريال.

وأغلق النصر مديونيات العديد من اللاعبين الذين غادروا النادي، وعلى رأسهم اللاعب الدولي حسين عبد الغني، قائد الفريق سابقًا، ولاعب فريق أحد حاليًّا، وشايع الشراحيلي، لاعب نادي القادسية المنتقل من النصر.

كما سددت إدارة النصر، ديون مدربين وموظفين سابقين بالنادي، من أبرزهم علي حمدان، الأمين العام السابق في النادي، فيما قامت بفتح ملف كافة المستحقات والديون القديمة المترتِّبة على النادي، والتي ترجع لعام 2011، وذلك تمهيدًا لإغلاقها.