9 أسباب تؤدي إلى تلف كمبيوتر السيارة احذر منها

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

كمبيوتر السيارة هو العقل المدبر في السيارة، والذي يعطي الأوامر للعديد من الأجزاء للقيام بالفعل، وفي حال تعرض الكمبيوتر للخلل أو التلف فإنه يؤدي إلى مشاكل عديدة أهمها توقف السيارة عن العمل، لذا نستعرض خلال السطور التالية الأسباب التي تؤدي إلى تلف كمبيوتر السيارة.

إذا تعرضت وحدة التحكم الإلكترونية في السيارة إلى الرطوبة

في حال عكس أقطاب البطارية عن طريق الخطأ

تعطل أسلاك البوجيهات أو شمعات الاحتراق في السيارة

تسرب الماء إلى وحدة التحكم الإلكترونية في السيارة أثناء غسل السيارة

حال وقوع أخطاء كهربائية أثناء القيام بعملية الفحص والصيانة

زيادة كمية الكهرباء الداخلة إلى كمبيوتر السيارة، نتيجة خلل في منظومة الكهرباء في السيارة

حال وجود تماس كهربائي في إحدى الأسلاك الواصلة إلى كمبيوتر السيارة

أعطال في دائرة الحساسات نتيجة تعطل أو تلف الحساسات

حال ارتفاع الشحن الكهربائي أو توصيل رديء للبطارية