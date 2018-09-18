بعد إقالة دياز.. الاتحاد يسعى لإنقاذ موسمه أمام التعاون

نواف السالم(صدى):

يسعى نادي الاتحاد إلى محاولة إنقاذ نفسه خلال الموسم الحالي، في مباراته أمام التعاون بعد غد الخميس في دوري المحترفين.

ويبدأ الاتحاد أول مباراة بقيادة مدربه المؤقت بندر بصريح بالتفاؤل، وذلك بعد إقالة المدرب الأرجنتيني رامون دياز الذي لم يشهد معه الفريق منذ بداية الموسم سوى الخسارة.

يُذكر أن الاتحاد خسر أول 4 مباريات في الموسم الجديد بجميع المسابقات، وهوما دفع إدارة النادي إلى إقالة دياز المبكرة.