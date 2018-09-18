الكاميرا المطوّرة تتألق بحجم صغير وبعدسات LEICA DC VARIO-SUMMILUX 

تركية البدر(صدى):

تعلن ’باناسونيك‘ عن إطلاق كاميرتها الجديدة في الشرق الأوسط LUMIX LX100 II مع مستشعر MOS عالي الحساسية قياس 3/4 بوصة خاص بنموذج الجيل السابع من سلسلة كاميرات ’باناسونيك‘ LX المدمجة الحديثة والشهيرة عالمياً.

وتتألق كاميرا LUMIX LX100 II بمستشعر تبلغ دقته الإجمالية 21.77 ميجابكسل ليحقق دقة 17.0 ميجابكسل في نسبة الارتفاع إلى العرض 4:3. ويحافظ المستشعر MOS عالي الدقة على معدل ممتاز للإشارة قياساً بالضجيج، مما يتيح للكاميرا التقاط أدق تفاصيل الجسم. وبالمثل، يكفل ارتفاع عدد البكسلات دقة وضوح عالية للصور حتى في النسبتين 3:2 و16:9. وبفضل أحدث معالجات الصورة Venus Engine من ’باناسونيك‘، نجحت الكاميرا في تحقيق جودة تصوير متميزة أقرب للطبيعة والحقيقة.

وتم بناء كاميرا LX100 II من ’باناسونيك‘ مع عدسات Leica DC Vario-Summilux، لتحقيق طول بؤري 24-75 مم (مكافئ لعدسة كاميرا مقاس 35 مم) مع فتحة عدسة سريعة بين f/1.7 – f/2.8 على فتحة عدسة من تسع شفرات، والتي يمكنها التركيز إلى مسافة بقرب 3 سم (1.2 بوصة) في زاوية واسعة. كما تمتاز العدسة بخاصية تثبيت الصورة Power O.I.S.

وبهذه المناسبة، قال هيتيش أوجا، نائب مدير عام قسم التسويق لدى ’باناسونيك للتسويق في الشرق الأوسط وأفريقيا‘ (PMMAF): “تعتبر LUMIX LX100 II مثالية ككاميرا ثانية للمصورين المحترفين وهواة التصوير الفوتوغرافي على حد سواء، مع تقنياتها المتطورة التي تتيح لهم التعبير عن الإبداع الكامن فيهم. وتتضمن الكاميرا واحداً من أكبر المستشعرات – 3/4 – التي يمكن الحصول عليها في كاميرا مدمجة. وحافظت ’باناسونيك‘ في هذا النموذج على مزاياها المتميزة التي لطالما فضلها العملاء، وكذلك عدسات ’لايكا‘ الاستثنائية، ضمن تصميم غاية في الأناقة واللمسات الكلاسيكية التي لا تخلو من نفحات العصر”.

المزايا الرئيسية

1. مستشعر 3/4MOS الجديد والكبير عالي الحساسية مع معالج Venus Engine

بفضل مستشعر MOS الجديد عالي الحساسية بدقة 21.77 ميجابكسل وقياس 3/4 بوصة، تتيح كاميرا LX100 II لمستخدميها فرصة التقاط صور أعلى دقة قياساً بسابقتها LX100. كما أن لديها القدرة على التقاط الصور بنسب مختلفة لارتفاع الصورة إلى عرضها دون تغيير مجال الرؤية القطري. ويكفل ارتفاع عدد البكسلات دقة وضوح عالية للصور في النسب 4:3، و3:2، و1:1، و16:9. ويحافظ مستشعر MOS الجديد عالي الدقة على معدل ممتاز للإشارة قياساً بالضجيج، مما يؤدي إلى تخفيض هائل للضجيج حتى عند التصوير في إعدادات حساسية ضوء ISO مرتفعة بحد أقصى ISO 25600. في حين يسهم معالج الصور Venus Engine بتقديم صور نابضة بالحياة ذات جودة عالية ودقة فائقة وتباين استثنائي مع إعادة إنتاج مذهلة للألوان. ومن خلال الجمع بين مستشعر MOS عالي الحساسية ومعالج الصور Venus Engine، تنجح الكاميرا في التقاط صور بجودة مذهلة تضاهي الكاميرات الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة.

2. عدسات LEICA DC VARIO-SUMMILUX بفتحة F1.7-2.8 / قياس 24-75 مم وتقنية الالتقاط عن قرب يصل حتى 3 سم

تعتمد كاميرا LUMIX LX100 II على نظام العدسات LEICA DC VARIO-SUMMILUX (بفتحة عدسة F1.7-F2.8) مما يتيح خاصية تقريب بصري بقوة 3.1 مرة (مكافئ لعدسة كاميرا قياس 35 مم: طول بؤري 24-75 مم) مع خاصية تثبيت الصورة POWER O.I.S. ونظراً لتكوينها من 11 عنصراً في 8 مجموعات، بما في ذلك عدستان بتقنية زجاج التشتيت المنخفض جداً، و5 عدسات غير كروية مع 8 أسطح غير كروية، تمتلك هذه العدسات المتطورة القدرة على تحقيق دقة متميزة وتباين عالٍ. وتتألق وحدة العدسة بفتحة سريعة جداً F2.8 تتيح التصوير والكاميرا محمولة باليد في ظروف الإضاءة المنخفضة، أو إضافة خلفية ضبابية جميلة على الصور ومقاطع الفيديو. وبفضل هذه العدسة القوية، يمكن التقاط صور قريبة غاية في الروعة حيث تصل أقل مسافة ممكنة إلى 3 سم (عرضاً) و30 سم (بعداً) بالرغم من مستشعرها كبير الحجم. كما تتوافق مع سرعة مرتفعة للمصراع بحد أقصى 4000/1 (ميكانيكي) و16000/1 (كهربائي).

3. تحكم سهل واستجابة سريعة

تحتوي الكاميرا على تقنية مستكشف المشهد الفوري عالية الدقة (2764 ألف نقطة)، تتيح مجال رؤية 100% وتقريباً ممتازاً (0.7 مرة، مكافئ لعدسة كاميرا قياس 35 مم). وتزيد شاشة العرض الخلفية الكبيرة والجديدة قياس 3.0 بوصة من دقتها إلى نحو 1240 ألف نقطة، مما يتيح التحكم باللمس. ويمكن استخدام الكاميرا بطريقة مباشرة بفضل حلقاتها ومقاييسها المخصصة بما في ذلك حلقة فتحة العدسة، وحلقة التحكم، ومقياس سرعة المغلاق، أو مقياس تعويض التعرّض. وتحقق الكاميرا خاصيّة تركيز تلقائي عالية السرعة تقدر بنحو 0.10 ثانية* وتصويراً متتابعاً بسرعة عالية وبمعدل 11 إطاراً في الثانية (وضع التركيز التلقائي الأحادي أو الثابت) / 5.5 إطاراً في الثانية (وضع التركيز التلقائي المستمر أو المتحرك) لالتقاط صور واضحة للأجسام سريعة الحركة. وتتكامل مع تقنية التركيز التلقائي Starlight التي تتيح للمستخدمين التقاط صور للنجوم في السماء ليلاً مع تركيز تلقائي. ويمكن تحقيق ذلك عبر حسابات دقيقة لقيمة التباين في منطقة تركيز تلقائي أصغر.

4. مقاطع فيديو وصور فائقة الوضوح بتقنية 4K للحظات متميزة

تبرز تقنية 4K المتطورة في ’باناسونيك‘ واضحة في الكاميرا. وتستفيد خاصية التقاط الصور بتقنية 4K من تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K، مما يتيح للمستخدم التقاط صور بسرعة تصل حتى 30 إطار في الثانية*1 وتحديد اللحظة الأمثل كصور ثابتة بدقة 8 ميجابكسل في الكاميرا. وتتضمن الابتكارات الجديدة كلاً من: خاصية التمييز التلقائي لاختيار أفضل الصور من بين مئات الإطارات، وخاصية التركيب المتسلسل، مزج إطارات مختلفة لتشكيل تأثيرات خاصة. وعلاوة على ذلك، تتألق الكاميرا بخاصيتي التركيز البؤري اللاحق والتركيز التراكمي، ووضعية Light Composition، التي يمكن استخدامها بسهولة للحصول على صور مذهلة بمشاهد ليلية أو تأثيرات دراماتيكية للألعاب النارية.

5. خيارات أخرى لحرية أكثر إبداعاً

تعد الكاميرا مستخدميها بإمكانات إبداعية لا نهاية لها، مع وضعية L. Monochrome D الجديدة للتصوير أحادي اللون، مع خواص التأثير الحبيبي. وتمت إضافة وضعية التصوير L. Monochrome D إلى خيارات أنماط الصورة أحادية اللون لتشكيل صور ديناميكية باللونين الأبيض والأسود مع مستويات سطوع وظلال رائعة، ومع الحفاظ على التفاصيل. ويمكن للمستخدمين الاختيار من بين قوى تأثيرات حبيبية مختلفة لإضافة لمسات الأفلام على صورهم أحادية اللون.

6. خواص أخرى

تتضمن كاميرا LUMIX LX100 II تقنية الاتصال عبر البلوتوث وشبكة ’واي فاي‘ لتوفير قدرٍ أكبر من المرونة والتصوير، والمشاركة الفورية للصور بسهولة كبيرة. ومع منفذ Micro-B USB 2.0، يمكن إعادة شحن بطارية الكاميرا بسهولة إما عبر التيار الكهربائي المتناوب أو عبر USB في أي وقت ومكان.

تجدر الإشارة إلى أن كاميرا LUMIX LX100 II ستتوفر في الإمارات في متجر الفطيم باناتيك اعتباراً من نهاية نوفمبر 2018، لقاء 4049 درهم إماراتي (السعر لا يشمل ضريبة القيمة المضافة). وسيتم إطلاقها في عدة أسواق ضمن دول مجلس التعاون الخليجي قريباً بعد طرحها للمرة الأولى في الإمارات.