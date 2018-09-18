استجابة لبلاغ مواطن.. مصادرة 75 كيلو جرام من الدجاج بأحد مطاعم تبوك

محمود البلوي(صدى):

قدم أحد المواطنين بلاغًا لبلدية مركز بداء التابع لأمانة منطقة تبوك، عبر مركز الاتصال الموحد 940، عن أحد المطاعم المخالفة.

وتجاوبت البلدية على الفور مع البلاغ، وتم توجيه قسم الرقابة الصحية للموقع المحدد، وبعد التفتيش تم مصادرة 75 كجم من الدجاج، ورصد مخالفة إعادة التجميد لأكثر من مرة.

ومن جانبه أكد رئيس بلدية بداء المهندس محمود بن عبدالله العطوي، حرص البلدية على سلامة المواطنين ونظافة المطاعم، وأن المراقبين يواصلون جولاتهم المستمرة للتأكّد من التقيُّد باشتراطات الصحة والسلامة.