كتابات العدل المتنقلة تقدم 15321 خدمة توثيقية

سعيد العجل(صدى):

قدمت وزارة العدل ممثلة في وحدة كتابات العدل المتنقلة 15321 خدمة توثيقية لخدمة المستفيدين في أماكنهم، تنوّعت ما بين إصدار للوكالات وإفراغات وذلك منذ إطلاقها منتصف عام 1437هـ حتى نهاية عام 1439هـ.

وقالت الوزارة إن كتابات العدل المتنقلة هي خدمة مجانية تقدمها للمستفيدين غير القادرين على الحضور إلى مقرات كتابات العدل من كبار السن (70 سنة أو أكثر)، والمرضى وذوي الإعاقات ونزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة.

ويأتي كاتب العدل ليقدم الخدمة في موقع المستفيد بحسب المواعيد المتوفرة، وتتم الخدمة بشكل فوري دون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل.

ويمكن الاستفادة من مبادرة كتابات العدل المتنقلة من خلال ثلاث نوافذ ميسّرة تطبيق ” كتابات العدل المتنقلة ” على أجهزة الهواتف الذكية، والهاتف الموحّد 920025888، والبريد الإلكتروني [email protected])، ومن ثم يحضر كاتب العدل لمكان طالب الخدمة وإصدارها بشكل فوري، مراعاةً لظروف بعض الفئات المجتمعية وعدم قدرتهم على الحضور لكتابات العدل للانتفاع من الخدمات العدلية.

يذكر أن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وجه بالتوسّع في خدمة كتابات العدل المتنقلة لخدمة المستفيدين، بعد أن بدأت بالرياض، لتنطلق بعد ذلك إلى 8 مدن جديدة هي مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، الخبر، الظهران، بريدة، وعنيزة.​