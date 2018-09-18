هاشتاق ” امومه_الطايف ” يسجل ترند مع أول يوم للمشروع

عبدالعزيز القثامي(صدى):

سجل هاشتاق امومه_الطايف ترند في مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” تزامناً مع اول يوم من انطلاقة مشروع امومه الذي استهدف في مرحلته الأولى تأهيل 35 مدربة معتمده في حقائب الامومه ثم ينطلقون المدربات بعد ذلك لتأهيل 1200 أم في مختلف البيئات النسائية بمدينة الطائف .

هذا وقد انطلق عصر يوم (الاحد) مشروع امومه مع المدربة الاستاذة الماس الهجن ، وبدا بكلمة لمستشارة المشروع الاستاذة حامده السهيمي متمنيه للمدربات العون والسداد ، بعدها ألقت مديرة المشروع ومديرة مركز نسمات لتنمية المرأة الاستاذة هند العتيبي والتي اكدت أن الامومة ليست لحظة عابرة وليست محدده بيوم او شهر او سنه إنما الامومة اسلوب حياة وما اقيم هذا المشروع الا لتعظّيم أثر الأم لدى ابناءها .

يُقام المشروع بالشراكة مع جمعية الشقايق بجدة وبرعاية مؤسسة السبيعي الخيرية ومؤسسة سليمان الراجحي الخيرية .