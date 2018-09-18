تحذير لمستخدمي ” آيفون ” من رابط إلكتروني انتشر عبر واتساب

وكالات(صدى):

وجه المدوّن ناصر العقيل، المهتم بالتطبيقات الإلكترونية، تحذيرًا لمستخدمي أجهزة ” آيفون ” ، من رابط إلكتروني انتشر في تطبيق التراسل الفوري الشهير ” واتساب ” ، مؤخرًا، يؤدي تتبعه إلى إعادة تشغيل جهاز الآيفون أو إيقافه عن العمل.

وبيّن ” العقيل ” ، أن الرابط المنتشر، يبدأ بكلمة (cnd)، موضحًا أن الضغط عليه يؤدي إلى إعادة تشغيل الجهاز، مشيرًا إلى أنه أحيانًا قد يعلق الجهاز على شعار التشغيل ” أبل ” ، ولا يعود للعمل إلا بعد ” الفورمات ” .

فيما أكد المهتم بالتطبيقات الإلكترونية، أن هذا الأمر سيؤدي إلى فقدان البيانات كافة.