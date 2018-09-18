أتلتيكو مدريد يسعى لتجاوز فشل الموسم الماضي أمام موناكو

ماجد محمد(صدى):

يسعى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، إلى تجاوز أزمة فشله في الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا؛ حيث خرج من دور المجموعات الموسم الماضي.

ويحل النادي الإسباني، ضيفًا على فريق موناكو الفرنسي ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضًا فريقا بروسيا دورتموند الألماني، وكلوب البلجيكي، اللذين سيتواجهان بدورهما على أرض الثاني.

ويعتمد فريق العاصمة الإسبانية الذي لا يقدم مستواه المعهود منذ انطلاق الموسم، على لاعبه الفرنسي أنطوان غريزمان الفائز بلقب كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في روسيا.

ومن الجدير بالذكر، أن أتلتيكو مدريد يحتل المركز 8 على لائحة ترتيب الدوري الإسباني بعد 4 جولات برصيد 5 نقاط، فيما يحتل موناكو المركز 15 بالدوري الفرنسي بعد 5 جولات جمع 5 نقاط من فوز وتعادلين وخسارتين.