برشلونة يسعى لاقتناص اللقب في أولى انطلاقاته أمام آيندهوفن

طلال الغامدي(صدى):

يشهد ملعب ” كامب نو ” ، اليوم الثلاثاء، أولى مواجهات نادي برشلونة الإسباني، أمام آيندهوفن الهولندي، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى النادي الكتالوني، لحصد النقاط الثلاث في ضربة البداية، في ظل إقامة المباراة على ملعب ” كامب نو ” ، وهو الملعب الذي لم يتذوق فيه برشلونة مرارة الهزيمة بمسابقة دوري أبطال أوروبا منذ 2013، عندما خسر أمام بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة في نصف نهائي المسابقة.

ومن الجدير بالذكر، أن برشلونة ودع مسابقة دورى أبطال أوروبا الموسم الماضي من الدور ربع النهائي بهزيمة قاسية أمام روما الإيطالي، فى المباراة التى جمعتهما بملعب ” الأولمبيكو ” ، رغم فوزه بمباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف.