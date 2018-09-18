إلزام أعضاء المجالس البلدية بعقد اجتماع كل شهر

علي القحطاني(صدى):

ألزمت اللائحة التنفيذية للأمانة العامة لشؤون المجالس البلدية، أعضاء المجالس بعقد اجتماع واحد على الأقل كل شهر.

ونصت اللائحة على أن يحدد كل عضو لوسيلة إبلاغه بالمكاتبات والمخاطبات الرسمية ودعوات عقد الجلسات، وتسجل هذه الوسيلة لدى أمانة المجلس مع إمضاء العضو المختص، على أن يتم التبليغ عن أي تعديل على هذه الوسيلة.

وتتمثل وسائل الإبلاغ المتاحة في ” العنوان الثابت لمحل الإقامة والعمل، العنوان البريدي الشخصي، البريد الإلكتروني، رقم الفاكس الذي يحدده العضو، الرسائل النصية، ونظام معلومات المجالس البلدية الإلكترونية “.

كما نصت اللائحة أن تتضمن الدعوة إلى الجلسة العادية للمجلس كل شهر، موعد الجلسة ومقر عقدها ونسخة من جدول أعمال الجلسة.

ويبلغ أمين المجلس الأعضاء بالدعوة لعقد الجلسة قبل موعدها بسبعة أيام على الأقل في الجلسة العادة وثلاثة أيام في الجلسة الطارئة، بالوسيلة المعتمدة للتبليغ، ويوقع رئيس المجلس على خطاب الدعوة.