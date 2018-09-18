تمارين بسيطة تخلصك من ترهل الذراعين بالمنزل

أماني الغامدي(صدى):

من المعروف إنه تتسبب تراكم الدهون في مناطق معينة بالجسم ، بسبب ضعف عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون ، نتيجة قلة التمارين لعضلات هذه الأجزاء مثل البطن والذراعين والأرداف .

كما يحدث ترهّل الذراعين أيضاً مع تقدم العمر، أو نتيجة انخفاض مستوى هرمون التوستيسترون، وهو هرمون الذكورة الذي يرتبط ببناء العضلات ولذلك يوجد في جسم المرأة بنسبة أقل.

ويمكن التخلص من ترهّل الذراعين ، في مدة من 25 إلى 30 دقيقة من التمارين 4 لـ 5 مرات في الأسبوع .

ابدأ التمارين بالإحماء التالي لمدة 10 دقائق:

* المشي في المكان مع تحريك الذراعين بطريقة الطابور (المارش) العسكري.

* مدّ ذراعيك جانباً وحركهما في دوائر مع رفعهما لأعلى من مستوى الكتف قليلاً.

* ارفع ذراعك الأيمن لأعلى مع رفع الركبة اليسرى لأعلى ارتفاع ممكن مع حفظ التوازن، ثم ارفع الذراع اليسرى والركبة اليمنى، وهكذا بالتبادل.

شد العضلات. قم بالتمرين التالي عدة مرات ليكون مجموع دقائق التمارين كلها 25 دقيقة على الأقل:

اجلس على كرسي أو أريكة ثابتة. ضع قبضتي يديك على حرف المقعد، وتقدم بضع خطوات إلى الأمام من وضعية الجلوس بحيث تلقي بكل ثقلك على قبضتي يديك ولا تستند بمؤخرتك على المقعد.

بعد أداء التمرين بهذه الطريقة، قم بتكراره مع ثني المرفقين بحيث يهبط الجسم لأسفل وتقترب المؤخرة من الأرض دون أن تلمسها، ثم ارفع ذراعيك مرة أخرى لتعود إلى وضعية الجلوس على الكرسي.

يمكنك أيضاً رفع بعض الأثقال. تساعد تمارين رفع الأوزان على إزالة ترهّل الذراعين في وقت قصير.